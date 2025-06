L’Inter di Chivu regala un pari ma Luis Henrique è piaciuto

Video dalla rete

L’Inter ha pareggiato 1-1 contro il Monterrey nella prima partita del Mondiale per Club, risultato che viene visto come un’occasione sprecata dato il divario tecnico tra le due squadre, dice Paolo Condò. La squadra nerazzurra ha giocato stabilmente nella metà campo avversaria, mostrando una buona condizione fisica, ma evidenziando ancora una certa stanchezza mentale, testimoniata da numerosi errori di concentrazione e da diversi fuorigioco causati dall’organizzazione difensiva di Sergio Ramos.

In difesa, soprattutto nel finale, l’Inter ha concesso troppo, rischiando su retropassaggi e palle perse. Il gol del Monterrey è arrivato proprio su calcio piazzato, con Sergio Ramos che ha sfruttato una disattenzione della retroguardia nerazzurra. L’Inter ha pareggiato poco dopo grazie a uno schema su punizione finalizzato da Lautaro Martinez.