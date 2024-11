L’intero stadio traballa: i tifosi esultanti fanno tremare pericolosamente le tribune

Video dalla rete

I tifosi del team brasiliano del Cruzeiro erano così eccitati durante la partita contro il Racing allo stadio Nueva Olla di Asunción, in Paraguay – valido per la Copa Sudamericana 2024 – che l’intero stadio ha iniziato a traballare. Come si vede in questo video, un mare blu di tifosi ha iniziato a saltare su e giù sventolando bandiere e cantando per la loro squadra del cuore. L’euforia era così intensa che l’intera struttura dello stadio ha iniziato ad ondeggiare, dando l’impressione di un terremoto. Non è chiaro se la struttura abbia subito danni seri.