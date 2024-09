L’intervista alla Rai di Rigivan Ganeshamoorthy: «Che devo di’? Sono un po’ timido»

Video dalla rete

«Che devo dì’? Sono timido»: è di poche parole Rigivan Ganeshamoorthy nell’intervista alla Rai dopo aver consuistato la medaglia d’oro nel lancio del disco e aver segnato tre volte il record del mondo, superando se stesso. 25.48 metri, 25.80 metri e poi 27.06 metri; 23.80 metri era il precedente primato del brasiliano Andre Rocha. Alle Paralimpiadi non si era mai visto niente di simile e quando a Rigivan è stato chiesto un commento a questa successione incredibili di risultati, lui ha risposto: «Grazie, grazie a tutti». ​Rigi – come lo chiamano tutti – spiega di non avere molto da dire nella sua calata romanesca che lo rende ancora più simpatico: «Ringrazio tutte le persone che stanno a casa. Non so che posso dirvi, sono un po’ timido. Dedico la medaglia a mia madre, a mia sorella, al personale trainer, a tutta Dragona, a Roma, al X Municipio. Al mio vicino che mi è venuto a trovare e a dare la bandiera. L’amicizia, questo vale più di una medaglia d’oro». E poi aggiunge: «Questa medaglia è per tutta la Nazione Italiana e per tutti gli altri disabili che stanno a casa. Domani se vedemo».

