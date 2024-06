L’intervista di Amanda: «Io non sono Foxy Knoxy sono Amanda Knox e non ho calunniato, non ho ucciso»

Video dalla rete

«Spero che, se le persone prendono il tempo di guardare davvero gli atti possono vedere la mia innocenza e possono guardare oltre quella storia che è stata messa in onda per tutti questi anni. Questa fantasia di una persona che non esiste. Io non sono Foxy Knoxy sono Amanda Knox e non ho calunniato, non ho ucciso. Ci sono tante vittime in questa storia, prima di tutto Meredith, Patrick, Raffaele, io, siamo tutti vittime di questa storia. Ho imparato tanto della nostra natura umana attraverso questa esperienza, e penso che dobbiamo lottare contro questo impulso di aggrapparsi alle storie più strane, e di trovare soddisfazioni o divertimento anche nel giudicare le altre persone»: lo ha dichiarato a Sky TG24 Amanda Knox, in un’intervista esclusiva per l’Italia.

