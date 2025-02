L’invasione di turisti a Venezia per il Carnevale, calli paralizzate: preso d’assalto il ponte di Rialto

Overtourism

Il ticket di ingresso - pensato anche per calmierare gli ingressi nella città - entrerà in vigore solo da venerdì 18 aprile

Caos a Venezia nel primo weekend di Carnevale: le calli della città lagunare sono state prese d’assalto dai turisti. Le vie nei pressi di Canal Grande, in particolare, sono state congestionate dalla mole di persone che hanno provato ad assieparsi lungo il corso d’acqua per assistere al corteo in maschera. Il ticket di ingresso – pensato anche per calmierare gli ingressi nella città – entrerà in vigore solo da venerdì 18 aprile 2025. I tempi di attraversamento del ponte di Rialto (chiuso sulle due ali laterali) si sono allungati fino all’inverosimile. Nel video, le immagini girate dai turisti bloccati nelle calli.

