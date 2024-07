Lionel Messi disperato durante la finale di Copa America: lacrime in panchina e caviglia gonfia

Video dalla rete

Non è riuscito a giocare tutta la finale contro la Colombia: il capitano dell’Argentina fermato da una distorsione alla caviglia e da un problema muscolare alla coscia.​Leo Messi ha dovuto seguire metà del secondo tempo della finale di Copa America in panchina, uscito dal campo al 66′ della sfida dopo aver riportato una distorsione della caviglia al 35′ del primo tempo e un problema muscolare alla coscia che lo ha definitivamente costretto allo stop. ​Il capitano dell’argentina si è seduto in panchina e poi ha avuto un crollo emotivo e fisico: si è lasciato andare ad uun pianto disperato mentre le telecamere indugiavano a inquadrare la sua caviglia destra, molto molto gonfia. ​Messi ha comunque potuto gioire: nel secondo tempo supplementare il gol di Lautaro Martinez ha consegnato all’Albicelestre il trofeo della Copa America e Lionel ha potuto alzare al cielo la coppa.

