L’ironia di Giorgia nei confronti di Mogol: «Sì, canto come 30 anni fa»

Video dalla rete

Giorgia, ospite di Fazio a «Che tempo che fa» ha replicato in modo ironico alle critiche che Mogol ha fatto sulla sua voce. La cantautrice italiana, reduce da un sesto contestato postto a Sanremo 2025, ha lanciato unaa frecciata al paroliere che nei giorni scorsi aveva detto: «A Giorgia offrirei volentieri, gratuitamente, un corso da noi. Ha una voce fantastica ma canta come si cantava 30 anni fa». ​​La cantante, che a Sanremo ha gareggiato con il brano ‘La cura per me’, ha voluto rispondere alle critiche di Mogol a modo suo: «Sto ricevendo delle dimostrazioni d’affetto e di stima che mai prima – ha detto a Fabio Fazio. «Canti in un modo pazzesco», ha sottolineato il conduttore televisivo e Giorgia, con una smorfia sarcastica, ha aggiunto: «Come 30 anni fa». Chiaro riferimento a Mogol e alle polemiche che si sono succedute.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA