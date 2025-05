L’ironia di Ornella Vanoni: «Concerti? Se li faccio resto stecchita»

Video dalla rete

(LaPresse) Esilarante siparietto tra Fabio Fazio e Ornella Vanoni a ‘Che Tempo Che Fa’. Il presentatore chiede alla cantante di firmare il contratto per il rinnovo per la prossima stagione del programma e Vanoni con la sua classica disincantata ironia dice: “Ma non è detto che ci arrivi”. Poi accetta e scherza: “Io lo faccio ma non prendo impegno”. Poi parlando dell’ipotesi di fare concerti in estate l’interprete della canzoni della mala milanese spiega: “Se li faccio resto stecchita. Posso cantare due o tre canzoni, ma fare un concerto vero non posso più. La testa non si stanca, si stanca il corpo”.

