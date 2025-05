Video dalla rete

Leonardo Pieraccioni scherza sui social e posta una vecchio video di Carlo Conti che canta in inglese.

«In anteprima Nazionale “The pen is on the table” la prima canzone ufficialmente in gara per il prossimo Sanremo» scrive Pieraccioni su Instagram accanto al video. I due sono amici da moltissimi anni.

