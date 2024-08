L’isola di Santorini invasa da migliaia di turisti: le immagini della folla sui social e l’appello del sindaco

Video dalla rete

L’isola di Santorini invasa da migliaia di turisti. Nel weekend le navi da crociera arrivano a far sbarcare 17mila persone, quasi quanto l’intera popolazione dell’isola. Hanno fatto scalpore i video pubblicati su TikTok da Victor Karayannis, guida turistica locale, che mostra la quantità di persone in attesa di imbarcarsi su un traghetto dal porto dell’isola e il numero di turisti che affollano le stradine della città vecchia, Oia.Nel 2023 Santorini ha accolto 3,4 milioni di turisti a fronte di 15.500 abitanti. Ora le autorità locali lanciano l’allarme per i rischi dell’overtourism: «Rispetto. È la vostra vacanza ma è la nostra casa» si legge su alcuni cartelli nelle strade della capitale. Il sindaco Zorzos ha avviato la richiesta di regolamentazione per gli sbarchi dei crocieristi, quasi 1,3 milioni nel 2023

