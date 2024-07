Lite a Varcaturo per un lettino in spiaggia: il video sui social

Video dalla rete

Lite in spiaggia tra alcune donne che -in un noto lido di Varcaturo- si sono accapigliate perché pretendevano un lettino in riva al mare. Alcuni bagnanti hanno ripreso la scena e poi postato il video sui social. le immagini sono state pubblicate anche da Francesco Emilio Borrelli, deputato di Alleanza Verdi – Sinistra, e Rosario Visone, co-portavoce regionale di Europa Verde. Le due donne volevano un lettino – secondo una testimone – da posizionare davanti a chi era già in spiaggia dalle prime ore del mattino. I proprietari del lido avrebbero negato questa possibilità e tra le donne a quel punto avrebbero fatto scoppiare la lite. Per riportare la calma, ci sarebbe voluta più di mezz’ora.

