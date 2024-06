Litiga con cinque ragazzi e li travolge con l’auto: che cosa è successo in via San Vito a Milano

Video dalla rete

La lite scoppia all’1.30 di venerdì in via San Vito, nel centro di Milano, vicino a via Torino. La scena viene ripresa dall’alto, con il telefonino, da un residente. Da una parte un giovane svizzero, che sta salendo in auto con la fidanzata. Dall’altra un gruppo di ragazzi, con i quali nasce un alterco. Poi le botte. L’autista spinge sull’acceleratore: travolge cinque giovani, che si arrampicano sul cofano e si appendono alle portiere cercando di fermarlo. Nell’allontanarsi, danneggia otto macchine in sosta e il dehor di un locale. La serata finisce per tutti in ospedale, anche se nessuno è in gravi condizioni. L’autista, sottoposto ad alcoltest, è risultato in stato d’ebbrezza ed è stato indagato dalla polizia locale.

