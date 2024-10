Littizzetto a Meloni: «Se la gestazione per altri è reato universale, il tuo amico Musk dovrebbe andare in galera»

Video dalla rete

La consueta letterina di Luciana Littizzetto a «Che tempo che fa», il programma di Fabio Fazio in onda sul Nove, questa volta è dedicata al tema della gestazione per altri, che è appena diventata reato universale per volontà del governo di Giorgia Meloni. ​La provocazione della comica prende di mira Elon Musk che ha avuto due figli da utero in affitto e quindi dovrebbe venire messo in galera.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA