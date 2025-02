Littizzetto al telefono a «Che tempo che fa»: «Sono in ospedale per pancreatite acuta»

Video dalla rete

«Non sono caduta questa volta, ma mi mancava una permanenza in ospedale. Niente, martedì mi sono sentita male, sono corsa al pronto soccorso: è una pancreatite acuta». Lo ha detto Luciana Littizzetto collegandosi telefonicamente con ‘Che tempo che fa’ su Nove, motivando così la sua assenza dalla trasmissione. «Sono qua, sono viva e voglio ringraziare i medici, quelli che lavorano tutto il giorno nel reparto, coloro che lavorano di notte. Abbiamo una ricchezza, la sanità pubblica, non buttiamola via. Proteggiamola», ha aggiunto Littizzetto.

