Un maxi smottamento si è verificato dopo un violento temporale sulla strada che da Livigno conduce al tunnel del Gallo, collegamento con la Svizzera.Diversi gli automobilisti e i motociclisti, in prevalenza turisti, bloccati dentro il tunnel e nelle vicinanze della galleria, sono stati soccorsi e portati in salvoi dei vigili del fuoco. Non ci sono stati feriti.

