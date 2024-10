Lo scherzo di Lebron al figlio prima dell’esordio in campo insieme: riempie l’auto con una valanga di corn flakes

Video dalla rete

Poco prima dello storico momento che li ha visti per la prima volta insieme in campo, LeBron ha organizzato uno scherzo al figlio. Il campione Nba ha riempito l’auto di Bronny James con dei cereali per la colazione. Quando ha fatto per aprire lo sportello, il ‘rookie’ è stato travolto da una valanga di corn flakes. «È meglio che tu arrivi in tempo per la partita», dice al figlio. Lo scherzo è stato ripreso in un video diventato virale sui social network.

