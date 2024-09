Lo scontrino da 600 euro di Ilary Blasi a pochi giorni dalla sentenza sul divorzio (e mantenimento) da Francesco Totti

Video dalla rete

I calamari sono costati 40 euro, poi ci sono la trota e il salmone. Sullo scontrino chilometrico del supermercato dal totale di 600 euro che Ilary Blasi ha postato sui social al rientro dalle vacanze ci sono anche gli affettati, gli yogurt, il pane e poi i prodotti per la cura del corpo, bagnoschiuma, shampoo di diverse varietà per accontentare anche i figli, proteggi slip e rasoio per donna. Lo scontrino arriva a ridosso dell’incontro con l’ex marito in tribunale, nel corso del quale si discuterà del mantenimento dei figli. Secondo quanto è trapelato, pare che la Blasi voglia un aumento rispetto ai 12500 euro al mese che Francesco Totti le corrisponde. L’incontro con il giudice è in programma a settembre, quando verranno sentiti anche vari testimoni per stabilire chi ha tradito per primo.

