Lo scontro tra Trump e Zelensky: il video integrale

Video dalla rete

I dieci minuti che hanno cambiato forse le sorti della guerra in Ucraina. Lo scontro tra Zelensky, Trump e il vicepresidente J.D. Vance è iniziato quando Zelensky ha interrotto quest’ultimo, che stava dicendo come l’unica soluzione alla guerra è la diplomazia, ricordandogli che, già nel 2019 Putin aveva rotto gli accordi firmati per il cessate il fuoco e lo scambio dei prigionieri, quando fu invasa la Crimea. A quel punto, Vance gli ha risposto dicendogli che gli stava mancando di rispetto ed è iniziato lo scontro.

