Lo sfogo di Acerbi con un tifoso del Psg è virale sui social: «Vengo là e ti sfondo…»

Video dalla rete

E’ già virale sui social un video in cui Francesco Acerbi si rivolge a un tifoso che indossa la maglia del Psg , durante il ritiro statunitense dell’Inter. Nelle immagini (pubblicate dall’ account Instagram @footballersirl ) si vede il difensore nerazzurro arrabbiato per una presa in giro del tifoso sulla recente finale di Champions League persa contro i parigini, tanto da rispondergli con toni duri: «Io sono serio, prese in giro no, io sono matto. Sennò vengo lì e ti sfondo di botte».

