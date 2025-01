Lo sfogo di Chiara Ferragni: «Troppe schifezze. Non posso più restare in silenzio»

Video dalla rete

«Ho vissuto 7 anni di relazione in cui ho amato come amo io, non ho detto nulla quando sono stata mollata da un giorno all’altro nel mio primo periodo di difficoltà, e neanche quando ha ammesso la sua storia con una amante che proseguiva dal 2017. Ma ora leggo troppe schifezze». Chiara Ferragni ha pubblicato una serie di storie su Instagram per far sentire la sua voce dopo che Fabrizio Corona ha rivelato una inedita e inquietante versione della sua relazione con Fedez, secondo la quale il rapper sarebbe stato da sempre innamorato di un’altra donna, Angelica Montini.«Ho scelto il silenzio in questi mesi per cercare di tutelare me e la mia famiglia su due questioni che mi hanno profondamente segnata: da una parte quella lavorativa, per la quale farò tutto ciò che è in mio potere per far valere le mie ragioni e dimostrare la mia innocenza, e dall’altra quella privata, su cui, ora, non riesco più a restare in silenzio» ha scritto Ferragni, rinviata a giudizio per truffa aggravata per il caso del Pandorogate

