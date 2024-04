Lo sfortunato rinvio del difensore: centra al volto due compagni di squadra con un solo tiro

Video dalla rete

Sfortunato rinvio per un difensore dell’Hibernian – squadra del distretto cittadino di Leith che milita nel campionato scozzese – durante la gara persa contro i Rangers per 3-1 sabato 30 marzo. Nel tentativo di lanciare in avanti la palla, un giocatore ha colpito un compagno di squadra alla testa: il rimpallo, a sua volta, ha centrato la testa di un altro calciatore. Non bastasse, l’ultimo rimbalzo della sfera ha colpito una seconda volta il difensore colpito in precedenza.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA