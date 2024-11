Lo show di Marco Mengoni: canta per le Atp Finals, poi accenna il doppio con Cattelan

Video dalla rete

Show di Marco Mengoni all’Inalpi Arena di Torino. Il cantante infiamma il palazzetto con un mini concerto di mezz’ora in cui si esibisce con alcuni dei suoi più grandi successi: è lo spettacolo di apertura per il torneo di tennis in scena dal 10 novembre. ​Poi scende in campo e, in doppio con Alessandro Cattelan, sfida Simone Bolelli e Andrea Vavassori scambiando qualche passaggio sottorete.

