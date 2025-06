Lo show nei cieli di Genova: la coreografia di 1750 droni racconta il tour mondiale della nave scuola Amerigo Vespucci

Video dalla rete

Si è svolta ieri, martedì 10 giugno, Giornata della Marina Militare, la serata dedicata alla conclusione del Tour Mondiale Vespucci con un concerto d’eccezione eseguito per la prima volta dalla formazione orchestrale “Meravigliosa” composta da 250 elementi delle bande delle Forze Armate e della Guardia di Finanza e dal coro del Teatro dell’Opera “Carlo Felice” di Genova che hanno accompagnato dal vivo la proiezione del “film” diviso in sei atti dei viaggio di Nave Amerigo Vespucci e del Villaggio Italia. L’orchestra “Meravigliosa” si è esibita in una selezione di sinfonie e brani musicali che hanno reso celebre l’Italia nel mondo: dalla Cavalleria Rusticana, la Traviata, Madame Butterfly e la Turandot a Ennio Morricone. Ha aperto la serata il ministro della Difesa, Guido Crosetto. La prima parte della serata, “Buon Vento Italia”, in diretta su Rai Uno condotta da Antonella Clerici è stata l’occasione per promuovere la candidatura della Cucina Italiana a patrimonio immateriale dell’UNESCO di cui anche Nave Amerigo Vespucci è stata Ambasciatore nel mondo. La seconda parte della serata è stata condotta da Serena Autieri, insieme a Veronica Maya due delle madrine del Tour Mondiale Vespucci: un racconto del Tour Mondiale Vespucci in video e musica che si è concluso con il brano “Meravigliosa” cantato da Serena Autieri e dedicato a Nave Amerigo Vespucci. Il gran finale della serata è stato animato da 1.750 droni che si sono alzati in volo contemporaneamente dando vita a uno show in omaggio a Nave Amerigo Vespucci che dopo quasi 50.000 miglia, 5 continenti, 32 paesi, 53 porti, ieri 10 giugno Giornata della Marina Militare, ha concluso a Genova il suo Tour Mondiale iniziato proprio dal capoluogo ligure il 1° luglio 2023. Un viaggio di luce e memoria, raccontato attraverso la tecnologia più avanzata, nel nome di una leggenda del mare. Lo sciame di droni ha generato spettacolari riflessi e giochi di luce che hanno amplificato la resa tridimensionale dello spettacolo sulle note di una composizione musicale originale. Il Drone Show è stato realizzato con il supporto di Artech e Dronisos e grazie al lavoro sinergico di oltre 40 professionisti.

