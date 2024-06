Lo spettacolare salto della balena filmato da pochi metri di distanza

Video dalla rete

Un gruppo di escursionisti in moto d’acqua ha avuto un affascinante incontro ravvicinato con una balena al largo della costa del Nuovo Galles del Sud, in Australia, lo scorso 9 giugno: il video girato da uno di loro mostra la grossa balena che salta fuori dall’acqua per ricadere in mare sul dorso, nella luce dorata del tramonto. Tahlia Robson, l’autore del video, ha descritto a Storyful l’esperienza di quel giorno «come un sogno». (Storyful)

