Lo spettacolare sorvolo dell’A380 per la prima volta in assoluto sopra lo stadio di Johannesburg

Emirates Airlines ha festeggiato il primo settembre il debutto di un secondo volo giornaliero A380 tra Dubai e Johannesburg. Il più grande aereo passeggeri del mondo ha eseguito un sorvolo a bassa quota sullo stadio Emirates Airline Park prima della partita di rugby Springboks contro All Blacks.Il superjumbo a due piani ha volato a un’altitudine di 500 piedi (150 metri) sopra 62.000 tifosi in quello che è stato il primo sorvolo della compagnia aerea di Dubai in Africa e la prima acrobazia del genere da parte di una compagnia aerea internazionale in Sudafrica.Il jet è decollato dall’aeroporto di Johannesburg alle 16:00 e ha raggiunto lo stadio (precedentemente noto come Ellis Park), perfettamente sincronizzato con gli inni nazionali del Sudafrica e della Nuova Zelanda.