Lo spettacolo raro del safari sotto la neve in Sudafrica

Video dalla rete

In Sudafrica è appena iniziata la primavera, infatti trovandosi sotto alla linea dell’equatore, le stagioni sono rovesciate rispetto alle nostre, ma è tornata indietro, in queste ultime settimane, un’ondata di freddo che ha portato con sè la neve. In particolare è stata colpita da tempeste di neve la regione del Western Cape. Leoni, giraffe e zebre, però non sembrano risentirne troppo. Molti turisti che stanno partecipamdo a safari nei parchi naturalistici del Paese, postano sui social le immagini particolari e suggestive degli animali sotto la neve.

