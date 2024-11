Lo squalo tigre addenta il sub alla testa

Video dalla rete

Uno squalo tigre ha morso un subacqueo sulla nuca mentre nuotava alle Maldive. Lo squalo gli è arrivato alle spalle e ha afferrato il sub che ha iniziato a dimenarsi cercando di liberarsi. Miracolosamente è riuscito a scappare e a risalire in superifie. Il sub, che indossava un cappuccio dai colori vivaci, ha avuto bisogno di diversi punti di sutura dopo l’incidente.Il video è stato ripreso in una “vasca di squali” vicino a Hulhumale, un’isola nei pressi della capitale Male. Il gruppo di turisti, di cui faceva parte il sub aggredito, non stava nuotando in un centro di immersione locale, ma si ritiene che sia arrivato in motoscafo da Maafushi, nell’atollo meridionale di Kaafu.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA