Lo stadio di Novara abbraccia Baggio, le lacrime di Roby per l’affetto della gente dopo la rapina

Tutti in piedi per lui sugli spalti, tutti ad abbracciarlo sul campo: da Javier Zanetti a Sheva, fino a Diego Milito. E Roberto Baggio, accompagnato dal manager Vittorio Petrone e dal figlio Leonardo, che è poi entrato in campo per qualche minuto nella partita tra vecchie glorie organizzata da “Operazione Nostalgia”, poi si è commosso: era la sua prima uscita pubblica dopo la rapina subita nell’abitazione di Altavilla Vicentina. (video dalla pagina ufficiale di Roberto Baggio su Instagram)

