Lo straordinario Joachim-Ma Stradivarius all’asta a New York: la sua storia

Un violino Antonio Stradivari va all’asta da Sotheby’s a New York, il 7 febbraio 2025: si tratta di uno degli strumenti più raffinati al mondo. Ha un valore stimato di 12-18 milioni di dollari.

Realizzato dal leggendario Antonio Stradivari nel 1714, lo Joachim-Ma Stradivarius è l’incarnazione di oltre tre secoli di storia musicale. Rinomato per il suo suono straordinario e la sua squisita bellezza, il violino fa parte del “Periodo d’oro” di Stradivari, ampiamente considerato come l’apice della sua maestria artigianale e acustica. Mentre la ricca vernice marrone dorato dello strumento ne esalta il fascino visivo, è la straordinaria conservazione complessiva del violino a distinguersi davvero, una testimonianza della cura e della riverenza che ha ricevuto nel corso dei secoli, garantendo che la sua eredità storica e musicale duri.Ciò che distingue lo Joachim-Ma Stradivarius è il suo suono eccezionale, ricco, complesso e pieno di profondità. Il tono è sia dolce che rotondo, con una ricchezza che sembra crescere con ogni nota. C’è un calore nel suono, con una profondità di fondo che gli conferisce un carattere unico, rendendolo tutt’altro che ordinario. La voce del violino non è solo ascoltata ma anche percepita, rivelando sottili sfumature e offrendo una qualità espressiva senza tempo a ogni frase. Non c’è da stupirsi che sia considerato uno dei violini più suonati e che per secoli musicisti di altissimo livello abbiano ricercato lo Stradivari di Joachim-Ma.

