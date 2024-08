Lo yacht cola a picco al largo di Maiorca

Video dalla rete

È successo sabato sulla costa sud-occidentale dell’isola, al largo della baia di Camp de Mar. Intorno alle 10 del mattino, la capitaneria di porto ha segnalato l’affondamento della nave e il servizio di salvataggio in mare ha inviato la scialuppa “Salvamar Libertas”. Fortunatamente, i passeggeri erano già al sicuro quando i soccorritori sono arrivati: un’altra nave li aveva raccolti. Non è chiaro come l’acqua sia entrata. Secondo Salvamento Marítimo, tuttavia, lo yacht non poteva più essere salvato. Una volta che l’imbarcazione è approdata sul fondale marino, il proprietario è obbligato a redigere e presentare un piano di salvataggio e, in ultima analisi, a pagare l’effettivo salvataggio.

