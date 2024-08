Lo yacht di 40 metri va a fuoco al largo di Olbia: le fiamme e la colonna di fumo, i passeggeri a bordo scappano a bordo del tender

Video dalla rete

Nella tarda serata di sabato 10 agosto uno yacht di circa 40 metri è andato a fuoco al largo del golfo di Olbia, in Sardegna. Nessuno è rimasto ferito: le persone a bordo hanno abbandonato in tempo l’imbarcazione a bordo di alcuni gommoni tender. Non sono chiare le cause che hanno scatenato il rogo. Squadre di vigili del fuoco e della guardia costiera hanno estinto le fiamme.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA