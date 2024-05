Lola la guerriera, che sfida la paralisi e scenderà il fiume Yukon in kayak

Video dalla rete

Il sorriso largo e sincero è il suo tratto distintivo. Eleonora Delnevo, Lola per gli amici, affonta la sua vita così, sorridendo. «Del resto non potrei fare diversamente dopo ciò che mi è accaduto».Si riferisce all’incidente Eleonora, quel maledetto incidente che nel 2015 le ha fatto perdere l’uso delle gambe: « Stavo arrampicando insieme a tre compagni d’avventura una cascata di ghiaccio, quando tutto è venuto giù. Nella caduta ho riportato una lesione spinale completa e da quel giorno non mi muovo più dal bacino in giù. La mia vita inevitabilmente da quel giorno è completamente cambiata.».

La bergamasca Eleonora è una donna, un’atleta di 44 anni molto forte, ha un carattere che non si piega, e quindi non ha perso molto tempo a disperarsi: «Certo sarei sciocca se dicessi che l’handicap non comporta problemi. La verità è che quella sedia a rotelle è una grande seccatura. Però non rimpiango nulla e dico anche che rifarei tutto, anche quella scalata quel giorno».

Talmente non s’è persa mai d’animo Eleonora che ha continuato a fare sport ad alto livello. Lo fa intraprendendo viaggi avventurosi ai confini del mondo. Viaggi che non sono una passeggiata, ma sono vere e proprie imprese soprattutto per chi non riesce a muovere le gambe. Con l’handbike è andata in Patagonia, ha continuato ad arrampicare, e ora si prepara per una nuova avventura in kayak nello Yukon.