Lollobrigida: «L’abuso d’acqua può portare alla morte»

Video dalla rete

«Ci sono etichette che parlano di pericoli mortali persino se si abusa di acqua. Allora dovremmo mettere queste etichette allarmistiche anche sulle bottiglie d’acqua? Non esistono prodotti che non fanno danni se non se ne abusa. Allora si mettano etichette veramente informative su prodotti di qualità, pagati il giusto” così il ministro Lollobrigida intervenendo agli Stati Generali del Vino che ha voluto citare anche uno studio inglese secondo cui la troppa acqua porterebbe alla morte o danni fisici gravi. La “perla” del ministro è diventata virale sul web.

francesco lollobrigida

francesco lollobrigida

francesco lollobrigida

francesco lollobrigida

Francesco Lollobrigida in visita alla 15esima edizione di Terra Madre Salone del Gusto a torino – foto lapresse