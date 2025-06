L’omaggio a Papa Francesco con l’Intelligenza Artificiale

Video dalla rete

Un cortometraggio interamente realizzato con l’intelligenza artificiale, senza alcun ricorso a computer graphic o post-produzione, commemora la figura di Papa Francesco a due mesi dalla sua scomparsa. L’opera, dal titolo «Ma´te for my mate», rende omaggio alle origini argentine del pontefice e alla sua passione per il mate, la tradizionale bevanda sudamericana che gioca un ruolo chiave nel sorprendente finale del film.

A impreziosire il progetto, la partecipazione straordinaria di Moni Ovadia, che presta la sua voce e sensibilità per raccontare il “viaggio” umano e spirituale di Papa Bergoglio.