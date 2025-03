L’onda invade il centro commerciale: tutti scappano sulle scale

Video dalla rete

Questo è il momento drammatico in cui le inondazioni hanno invaso un centro commerciale in seguito alle forti piogge in Indonesia. Il filmato mostra la forte corrente delle acque alluvionali che entrano al piano terra del Mega Bekasi Hypermall nella città di Bekasi, nella provincia di Giava Occidentale, il 4 marzo. Gli acquirenti e i dipendenti terrorizzati si sono rapidamente spostati sulle scale mobili con le loro cose. Lunedì sera la regione è stata colpita da forti piogge che hanno provocato inondazioni in tutta la città. Il sindaco Tri Adhianto ha dichiarato che otto distretti sono stati colpiti e ha aggiunto: «La città di Bekasi è rimasta paralizzata fino alla strada principale, compresi gli uffici governativi, colpiti dall’alluvione». L’Indonesia e i Paesi limitrofi del Sud-est asiatico stanno vivendo la stagione dei monsoni, che tipicamente porta temperature elevate seguite da intensi temporali pomeridiani. Queste condizioni hanno provocato alluvioni improvvise e frane diffuse in tutta la regione.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA