Londra a New York in meno di 2 ore: la Cina sta testando un jet supersonico più veloce del Concorde

Video dalla rete

Una società con sede a Pechino, la Space Transportation, sta lavorando a un jet supersonico. Nei test, il motore del jet ha raggiunto Mach 4 o 4.900 km orari – quattro volte la velocità del suono – ad un’altitudine di oltre 65.600 piedi, riporta il South China Morning Post. Si tratta di una velocità doppia rispetto a quella massima del defunto Concorde (Mach 2 o 2.153 km/h) e tre volte superiore a quella del «Figlio del Concorde» della NASA (1.500 km/h).

«Questo motore ha un significativo potenziale commerciale nel campo del volo ad alta velocità in ambienti vicini allo spazio», ha dichiarato Space Transportation in un comunicato.

Il jet civile supersonico Yunxing, potrebbe portare i passeggeri da Londra a New York in meno di 2 ore. Space Transportation intende preparare l’aereo per il primo volo entro il 2027 e il primo volo commerciale ad alta velocità entro il 2030.