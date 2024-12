Londra, la casa a schiera esplode all’improvviso: il video di un passante

Video dalla rete

Un video ripreso da un veicolo che si trovava vicino mostra il momento in cui una grande esplosione ha distrutto una casa a schiera nella periferia di Ilford, nella zona est di Londra, martedì 10 dicembre.

Secondo la London Fire Brigade, otto autopompe e circa 60 vigili del fuoco sono intervenuti per domare le fiamme che hanno divorato entrambi i piani dell’abitazione (divisa in due appartamenti). Al momento non è chiaro se persone sono rimaste coinvolte nell’incendio. (Storyful)

