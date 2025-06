Londra, sorpresa di Will Smith per strada: canta la sigla di «Willy, il principe di Bel-Air» e la folla impazzisce

Video dalla rete

Uscire dalla stazione della metro e trovarti davanti a un piccolo concerto di Will Smith. È quello che è successo l’11 giugno a molti passanti per il centro di Londra, precisamente nei pressi della stazione di King’s Cross, dove il cantante e attore americano ha messo in scena un’esibizione insieme a DJ AG Online, dj e creator noto per i suoi concerti improvvisati nelle strade delle città trasmessi in diretta su TikTok. Al microfono Smith si è esibito in alcune delle canzoni più note del suo repertorio, ma quando ha cominciato a rappare la sigla di «Willy, il principe di Bel-Air», la sitcom che lo ha reso una star mondiale negli anni ’90, la folla è andata in visibilio.

