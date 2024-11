L’operaio stradale schiva per un pelo il camion che viaggia a forte velocità

Video dalla rete

Un operaio stradale ha rischiato di essere investito da un camion mentre era al lavoro sull’Interstate 81, nel nord dello Stato di New York, negli USA, come mostra il video diffuso dal Dipartimento dei trasporti dello Stato il 7 novembre. Nel video si vede il camion che sopraggiunge sul luogo del cantiere a forte velocità, tamponando il furgone dei lavori in corso fermo vicino alla banchina, e l’operaio a cui salta via il casco dalla testa mentre si precipita a spostarsi per evitare l’incidente.