L’opposizione festeggia in Turchia, esultano i sostenitori di Imamoglu

Migliaia di persone in piazza in Turchia per festeggiare il risultato elettorale delle elezioni amministrative che sancisce la vittoria dell’opposizione con il partito kemalista Chp su quello del presidente Recep Tayyip Erdogan.Nella capitale la gente è scesa in piazza al grido: «La Turchia è nata secolarista e tale rimarrà». «I nostri elettori hanno preso una decisione molto importante, hanno deciso di stabilire una nuova politica in Turchia» ha affermato il Segretario del Chp, i cui sindaci a Istanbul e Ankara, hanno mantenuto il controllo in entrambe le città alle elezioni amministrative battendo i candidati sostenuti da Erdogan. «Il Chp ha ottenuto un risultato storico e ha deciso come governare il nostro Paese e i nostri comuni».

