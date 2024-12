L’orso sbuca sulla pista e si lancia verso lo snowboarder

Video dalla rete

Il video arriva da Lake Tahoe, in California: Ekalak Lakshana si stava filmando mentre faceva snowboard sulla pista affollata a Heavenly quando, d’improvviso, un grosso orso nero si è lanciato sulla pista.

Il giovane ha raccontato che è successo tutto in fretta e che non si è accorto di nulla. Lakshana è riuscito a non farsi travolgere ma il suo amico Hunter, che era dietro di lui, è stato meno fortunato e ha evitato per un pelo di scontrarsi con l’animale.