Los Angeles: ecco ciò che resta della villa di Paris Hilton

Il disastro

Il racconto dell'ereditiera sui suoi social

Paris Hilton ha raccontato di aver visto la sua villa sul lungomare di Malibu bruciare in diretta tv in un emozionante post sui social media pubblicato mercoledì. «Seduta con la mia famiglia, guardare il telegiornale e vedere la nostra casa a Malibu bruciare in diretta tv, è qualcosa che nessuno dovrebbe mai sperimentare», ha dichiarato la donna, 43 anni, su X/Twitter, accompagnata da una clip della rete KABC che mostra i danni.

La Hilton è tra le tante celebrità ad aver perso la casa in questa zona a causa degli incendi alimentati dal vento che hanno bruciato alcune aree della California meridionale.