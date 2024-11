Luca Gervasi: «Nel libro ripercorro la vita prima di Belen. La morte del mio migliore amico? Uno choc, ma mi ha insegnato tanto»

Video dalla rete

Luca Gervasi è un content creator, conosciuto su tiktok principalmente per i video con la sua gatta Belen, iniziati durante il lockdown. Ma sul suo curriculum vanta anche il libro «Sette vite insieme a te», scritto «in realtà da Belen, il merito è il suo», una serie di cartoni animati per i social in cui ricrea episodi della loro quotidianità, e un ultimo progetto, «Sotto il cielo più azzurro» (Sperling & Kupfer) pubblicato a fine ottobre, in cui ripercorre la sua infanzia, la perdita del migliore amico Alfonso, gli amori passati e il rapporto con amici e familiari. In pratica, «racconto quello che mi è successo prima dell’arrivo del gatto, per far capire cosa Belen ha stravolto».

