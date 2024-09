Lucarelli a «Ballando con le stelle»: «Anna Lou, sei l’unica che mi sta simpatica della tua famiglia»

Video dalla rete

Anna Lou Castoldi, figlia di Morgan e Asia Argento, ha fatto il suo debutto nella prima puntata di «Ballando con le stelle» al fianco del ballerino Nikita Perotti. I due si sono esibiti in un techno cha cha cha che è stata molto apprezzata da pubblico e giudici. Anna Lou si è persino commossa sentendo gli applausi. Positivo anche il giudizio della temibile Selvaggia Lucarelli che le ha detto: «Tatuaggi, piercing, al momento sembri l’unica normale qua dentro. Posso dire? Sei stata l’unica a non parlare di te in terza persona. Avete ballato molto bene, avete fatto un sacco di cose anche rispetto ad altri che sono sembrati bravi ma facendo solo due passi. Anna Lou cosa devo dirti? Rischi di essere l’unica che mi è simpatica nella tua famiglia. È una cosa incredibile…»

