«Lucio Corsi dovrebbe cambiare il testo del suo brano, offende i rom»

Video dalla rete

Lucio Corsi in gara per l’Italia all’Eurvision Song Contest 2025 con «Volevo essere un duro». Nei mesi scorsi il cantante italiano era stato criticato per il testo di una sua canzone

Rašid Nikolić, marionettista rom torinese nato nel 1989 in Bosnia da una famiglia mista di etnia rom, si fa portavoce della battaglia contro la canzone Altalena Boys di Lucio Corsi, cantautore diventato famoso con il brano «Volevo essere un duro» arrivato secondo a Sanremo. «I Rom non rubano i bambini. Quello che viene raccontato è privo di fondamento. Non solo, il termine “zingaro” viene usato come dispregiativo. Per questo siamo preoccupati di come queste parole vengano usate nel testo Altalena Boy di Lucio Corsi e chiediamo che il brano venga cambiato o ritirato». (Floriana Rullo)

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA