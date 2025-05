Lucio Corsi incanta, Gabry Ponte fa ballare il pubblico: all’Eurovision applausi anche per «Espresso macchiato»

Video dalla rete

(LaPresse) – A Basilea, in Svizzera la 69esima edizione dell’Eurovision Song Contest . Nella serata delle semifinali si è esibito Lucio Corsi che partecipa come rappresentante per l’Italia con la sua ‘Volevo essere un duro’. Sul palco anche “Gabry Ponte” con “Tutta l’Italia” in gara per San Marino. Tra i primi a esibirsi anche Tommy Cash con la sua “Espresso macchiato”. COURTESY OF SRG SSR AND EBU”

