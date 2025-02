Lucio Corsi, nel videoclip del brano di Sanremo i suoi amici Pieraccioni e Ceccherini e …un crocifisso

Video dalla rete

Ci sono anche Leonardo Pieraccioni e Massimo Ceccherini nel videoclip rilasciato proprio oggi da Lucio Corsi del suo brano sanremese «Volevo essere un duro». I tre hanno in comune un’amicizia di lunga data e soprattutto la toscanità. Il risultato è un video piuttosto originale in cui Ceccherini interpreta il padre di un bimbo che ha voti pessimi in pagella e chiede a Pieraccioni (che fa il prete) di guarirlo con un esorcismo.