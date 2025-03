L’Ucraina, sotto choc, si stringe a Zelensky: «Ma il presidente doveva evitare lo scontro con Trump»

Video dalla rete

Il giorno dopo lo scontro a Washington tra Trump e Zelensky a Kiev si respira un’aria preoccupata. Il Paese è vicino al suo presidente ma cresce qualche critica nei sui confronti. Queste le due più comuni: non avrebbe dovuto indossare quella maglia né parlare in inglese. Il fine dell’incontro non impartire una lezione a Trump ma far restare gli Usa con l’Ucraina

