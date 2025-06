Luis Enrique e l’omaggio alla figlia Xana morta a 9 anni: ecco qual è il significato del disegno sulla t-shirt indossata in finale di Champions

Video dalla rete

Luis Enrique ha festeggiato la vittoria della Champions League da parte del PSG indossando una maglietta con la foto di Xana. La figlia dell’allenatore spagnolo è scomparsa nel 2019 all’età di 9 anni per una forma aggressiva di cancro alle ossa . Nel 2015 avevano piantato insieme una bandiera del Barcellona sul prato di Berlino dopo il trionfo europeo con i blaugrana. Luis Enrique, a Monaco, ha indossato una maglia speciale che ritrae un cartone animato raffigurante proprio quel momento indelebile. Le sue parole dopo la premiazione per ricordare Xana: «Lei è sempre con me, non serve questa vittoria. Nella vita si nasce e si muore».

