L’ultima follia a New York: nel Queens i ragazzi fanno ‘surf’ sul tetto dei vagoni della metropolitana in movimento

Video dalla rete

È diventato virale in queste ore sui social network il video dell’ultima pericolosa sfida che ha preso piede a New York: dei ragazzi fanno ‘surf’ sul tetto dei vagoni del treno della metropolitana in movimento. Gli spericolati protagonisti di questa follia salgono in cima ai vagoni durante le fermate, alzandosi in piedi non appena il convoglio comincia a muoversi. Non si tratta di una nuova moda, ma un ritorno di fiamma di un gesto sconsiderato che a più riprese è stato denunciato negli anni: i primi episodi sono stati registrati a Berlino nel 1995. A New York era già accaduto: nel 2022 un ragazzo è rimasto gravemente ferito dopo aver battuto la testa contro una trave. L’anno scorso – nel 2023 -, sempre a New York, un ragazzo ha perso la vita.

